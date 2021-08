“Si esto no termina, para la semana que viene se nos va a complicar tener pan, eso no va más”, explicó Alberto Sborovsky, titular de la Cámara Paraguaya de Supermercado, en comunicación con la 730 AM.

Aclaró que de momento no hay ningún aumento de precio atribuible al paro de camioneros y a la demora que provoca el paro, sin embargo, reconoció que en la medida que vayan faltando los productos pueden comenzar a subir los precios.

Sborovsky considera legítimo el reclamo de los camioneros, sin embargo, los cierres y los ataques no son el camino correcto para llegar al objetivo.

“Hay oportunismo político para incentivar a hacer este tipo de cosas, esto no se soluciona cortando rutas ni patoteando, sino poniendo un negociador y una persona capaz”, opinó el empresario.

El proyecto de ley de flete que figuraba en el orden del día de la Cámara de Senadores este martes, finalmente no fue tratado y terminó derivado a comisiones, luego de que el mismo día el Ejecutivo firmara un decreto que contenía puntos similares al proyecto.