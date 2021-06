Lady Villalba (23) es oriunda de la localidad de Eugenio A. Garay del Guairá, a 168 km de Asunción, de donde salió hace dos años para trabajar con la familia Pettengill-López Moreira. La joven se encuentra actualmente entre los seis compatriotas desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami, Estados Unidos.

Su madre, Doña Juana Villalba, no pudo conciliar el sueño anoche ante la falta de informes sobre el paradero de su hija, la menor de sus tres hijos. “Es difícil mi situación, no tengo consuelo, no dormí pensando si mi hija está viva o no”, indicó en entrevista con el canal Gen y radio Universo.

Lady terminó su carrera de Enfermería y estaba haciendo su tesis, pero para poder costear sus estudios y poder ayudar a su familia, estaba trabajando en la Capital. “Mi esposo trabaja en el campo y ella es el sostén de la familia. Ella nos ayuda mucho”, comentó su madre.

Doña Juana destacó que la familia Pettengill-López Moreira se encariñó mucho con ella durante estos dos años de trabajo. “Era una más de la familia, los niños le quería mucho y ella a ellos. Nunca habló mal de sus patrones. Era la primera vez que viajaba. Hace tres meses ya estaban planeando y le hicieron su pasaporte y Visa para poder viajar. Su patrona le tramitó eso”, comentó.

Antes de viajar, la mamá abrazó fuerte y besó a su hija, además de desearle buen viaje. Lady a su vez le pidió la bendición y prometió avisarle cuando llegaba a Miami, así lo hizo. “Me dijo que llegaron muy bien y le dije que gracias a Dios”, recordó.

Por otra parte, mencionó que hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno se comunicó con ella y que toda la poca información que tiene la recibe mediante una prima de Lady que también trabaja con la familia Pettengill-López. “No tenemos contacto con nadie (de las autoridades), pedimos ayuda, quiero saber de mi hija. Somos humildes, trabajadores campesinos”, puntualizó.

Por su parte, Richard, hermano de la joven desaparecida, expresó que su prima les va comunicando lo que sabe del caso. “Queremos ya recibir noticias de mi hermana, qué pasó de ella, cómo está, pedimos ayuda de ese lado. No tenemos la capacidad de ir hasta allá, somos humildes”, comentó y puso a disposición su número para cualquier ayuda 0972212323.