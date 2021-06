Liz Pamela Molas, familiar de un paciente internado en el IPS Ingavi, comentó en entrevista con el canal Gen y radio Universo que el pasado domingo ingresó a las 11:59 al área de recuperación poscovid para alimentar a su padre, pero tuvo que esperar porque le estaban haciendo fisioterapia. En ese momento apareció la doctora Mónica Abente y le reclamó su presencia en ese lugar.

“Yo entonces le mostré el carnet que nos habían dado y que está a nombre de mi mamá. Nosotros solicitamos ese permiso antes porque una vez en dos horas no le daban de almorzar a mi papá. Cuando le mostré el documento, la doctora me arrancó esa autorización y me echó del lugar”, agregó.

Siguió contando que tras ser echada se contactó con su madre para avisarle que se quedaron sin el salvoconducto y ya no iban a poder alimentar al paciente. Luego llegó hasta el sitio esta mujer acompañada de otra de sus hijas y el amigo de esta.

Todos fueron nuevamente al lugar para solicitar explicaciones y es allí que la doctora, según puede apreciarse en videos grabados por los familiares, muestra un cartel que restringe la presencia de terceros en la zona de internación. “La doctora nos dijo que nos iba a explicar y que si queríamos podíamos grabar y entonces el muchacho (amigo de su hermana) comienza a grabar, pero el doctor (marido de la médica) se alteró y actuó de forma prepotente, tiró el celular del amigo de la familia. Luego la doctora es la que agarra y se apropia el celular. Incluso rompieron el celular. En ningún momento la doctora fue agredida”, agregó.

Por su parte su hermana Jessica Molas reclamó que el director del hospital crea en la supuesta mentira de los funcionarios de blanco. “¿Por qué los supuestos agresores insistimos que muestren las imágenes de las cámaras? En ningún momento la doctora cayó al suelo o se le agredió. Nadie le faltó el respeto y solo hubo forcejeo por el celular”, dijo.

La joven indicó que ya recurrieron hoy ante la Fiscalía para que proceda a la revisión de las cámaras de circuito cerrado.

“Nuestro mayor temor es que tomen represalias con nuestro papá, desde ayer no tenemos informes. Si algo le pasa, los únicos culpables serán ellos”, sostuvo en otro momento.

El amigo de la familia que sufrió cortes en el rostro y golpes en la cabeza también coincidió que la doctora no sufrió agresión durante el forcejeo. “El doctor es quien me tira al suelo y me patea. Nosotros no tenemos miedo a la verdad”, puntualizó.

Según las autoridades del Hospital Ingavi las cámaras de seguridad no apuntan hacia el sitio donde ocurrió el encontronazo por lo que es la palabra de la familia contra la de los doctores.