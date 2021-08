El concejal Celso “Kelembu” Miranda divulgó otro audio de supuesto cobro de coi­mas por aprobación de pro­yectos municipales; en este caso, de una licitación de 44 empedrados. En el audio hablan de que el edil liberal Teodoro “Teddy” Mercado ya cobró todo el equivalente al 10% del monto adjudicado y no entregó a sus pares como estaba estipulado. Lo acusa­ron de cobrar y no repartir.

El audio difundido contempla grabaciones de dos momentos distintos. En la primera parte son identificadas las voces de María Portillo (PLRA), her­mana del ex diputado Carlos Portillo; Juan Ángel Núñez y Nery Chávez (ANR). Núñez cuenta haberse enterado que Teddy Mercado ya cobró todo en nombre de la Junta Muni­cipal, a lo que María Portillo responde que sí y que incluso en una reunión con Miguel Prieto, con presencia del concejal Mercado, ella le pre­guntó, golpeando la mano, qué paso con los 44 empedrados y el intendente no dijo nada. El reclamo que hizo fue en alu­sión al porcentaje que corres­ponde supuestamente a los ediles.

María Portillo repitió varias veces, “Miguel no dijo nada”, en tono de molestia porque el entonces intendente no aclaró sobre el citado reclamo, según se percibe en el audio. El con­cejal Núñez le insistió por qué no le exigió aclaración en ese momento.

Tras una pausa, se escucha otro audio en el que los con­cejales María Portillo, Juan Ángel Núñez y Nery Chávez hablan de lo mismo, pero esta vez ya con la presencia del edil Teodoro Mercado, quien dice que no cobró nada. Varias veces niega diciendo que sería una locura que sea capaz de haber hecho eso. “Si yo hubiese actuado así, ya no estaría acá”, dice en una parte Mercado. También mencionó que él cuestionó al equipo del intendente sobre esas obras y que si hubiese recibido el dinero, no estaría criticando la gestión.

En diciembre del 2019, la Junta Municipal aprobó un lote de 44 empedrados, dentro de un paquete de otros proyec­tos. El concejal Miranda viene difundiendo audios que com­prometen a sus pares y tam­bién al ex intendente Miguel Prieto, ya que las conversacio­nes hacen alusión a él.

“Ante las últimas publicacio­nes referidas a mi persona, a pedido de mi familia y ami­gos, hago este descargo acla­rando que no fui ni soy parte de ningún negociado mencio­nado en dichas publicaciones y menos aún sobre recursos municipales. No suelo salir al paso de declaraciones irres­ponsables porque lo único que buscan es confrontar y gene­rar distracción en este proceso eleccionario”, dijo Teodoro Mercado en su cuenta de la red social Facebook. Agregó que “está demás recordar que en épocas de campaña se busca desmeritar o atacar a sectores opositores y a sus intereses”.

DESCARGO

“¡Estoy dispuesto a un careo público sobre con quien supuestamente he negociado y que carece de sustento de todo tipo! ¡No me pidan plata para divulgar o no ciertas informaciones! A aníke che reka hína (No me busquen)”, señaló también en el breve comunicado, sobre la acusa­ción. En la última parte da a entender que Celso Miranda pidió dinero a cambio de no divulgar el audio.

Consultado por La Nación si recuerda la reunión a la que se hace alusión, dijo que no por­que participa todos los días de cientos de reuniones en la institución municipal, en la Junta, en casas de particula­res y es difícil que se recuerde. Mencionó que está claro que se trata de un material edi­tado para sacar el contexto de la conversación y que en el audio lo único que queda claro su negativa de haber recibido supuestamente una coima.

Hay que señalar que los dos ediles liberales mencionados son candidatos a concejales nuevamente, mientras que Juan Ángel Núñez fue pre­candidato colorado a inten­dente y perdió ante Ulises Quintana.