Mientras la tristeza es una emoción adaptativa, necesaria y efímera que aparece de tanto en tanto a consecuencia de una discusión, un problema o una situación adversa, la depresión se distingue por dos elementos nucleares: tristeza durante todo el día por al menos dos semanas y apatía por el mismo periodo.

“El no tener ganas de hacer nada o la anedonia, la incapacidad de sentir placer en cosas que antes me gustaban, como jugar fútbol, ir al gimnasio, estar con mis amigos y ahora ya no, esos dos elementos presentes la mayor parte del día por 15 días constituyen una depresión”, explicó a Gen el doctor Julio Ayala, de la cátedra de psiquiatría del Hospital de Clínicas.

La ansiedad en tanto es la preocupación por lo que vendrá, es decir, vivir en el futuro y no tener bajo control lo que sucederá y que este sentimiento domine la vida de quien lo padece hace que se convierta en algo patológico.

En cuanto al tratamiento existen dos vertientes: la psicoterapéutica con evidencias sólidas y clínicas de que con psicoterapia y acompañamiento farmacológico se puede tratar y viceversa, la que utiliza como base principal un fármaco y complementando con terapia.

TENDENCIAS SUICIDAS

Cualquier patología mental puede tener como culminación al suicidio. Esa enfermedad puede ser la depresión o cualquier otro trastorno como la bipolaridad. Según estadísticas, una persona se quita la vida cada 40 segundos. Seis de cada 10 personas piensan en algún momento en suicidarse y un 15 % va a lograrlo.

“El suicida siempre avisa de alguna forma, si no nos dimos cuenta es porque dejamos pasar, hay gente que usa este tipo de avisos como último grito de auxilio y otros como una falsa llamada de atención, pero ante la duda, tenemos que pensar que es verdad”, recomendó Torales.

Además de anunciarlo también hay otras señales, como el comportamiento atípico. Un ejemplo sucedió con un funcionario de blanco, quien repentinamente comenzó a pagar todas sus deudas financieras y a cubrir todas las guardias que tenía acumuladas para no dejar ningún pendiente a su familia ni a sus compañeros. Empezó a dejar todo en orden antes de llegar a la drástica decisión.

AUMENTO DE CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS

Las consultas por trastornos psiquiátricos aumentaron, según el doctor Julio Ayala, quien reveló que esto se ve reflejado en una línea de atención gratuita que está colapsada de llamadas. Es el 0962 440 001. Los que no desean esperar a que se les conteste a viva voz, pueden dejar un mensaje para agendar un turno y se les contestará el mensaje.

“Lo que recomendamos es que consulten, acá no sirven las palmaditas en la espalda ni el famoso ánimo, fuerza, dejemos de darle a la salud mental esa esfera metafísica, las enfermedades mentales existen, solo que son más incomprendidas porque no hay una causa única, sino que tiene factores psicológicos, biológicos y culturales, pero hay que darle el lugar que corresponde”, solicitó.

En Paraguay hay 102 psiquiatras para siete millones de habitantes. Además, solo 12 de los profesionales están especializados en infantopsiquiatría juvenil. “Cuando termine esto vamos a enfrentarnos a una pandemia de enfermedades mentales, de los que se enfermaron, los que perdieron el empleo, etc.”, concluyó el doctor.