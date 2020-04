“La decisión final seguramente va a ser continuar la cuarentena con las mismas rigurosidades que tiene hoy, pero presentar de lunes a jueves el plan de la cuarentena inteligente, ya no queremos hablar de flexibilización porque entienden que se van a flexibilizar los controles y no es así”, explicó Abdo.

Resaltó que esta pandemia perjudicó a la economía global mucho más que las dos guerras mundiales, pues ningún país se salvó.

A nivel local, el mandatario sostuvo que el país dejó de producir 2.000 millones de dólares al mes, a consecuencia de la paralización de varios de los sectores, por lo que el gran desafío será la reactivación paulatina para la recuperación de los mismos.

No obstante el presidente sostuvo que las obras públicas no se detuvieron en todo este tiempo, tuvieron un récord de ejecución y que además los protocolos sanitarios funcionaron, pues no hay reporte de algún obrero infectado con el coronavirus.

El presidente solicitó que la aplicación de la cuarentena inteligente sea con el mismo compromiso asumido con el actual régimen estricto, pues en la medida en la que estas disposición funcione se podrán habilitar nuevos sectores para la reactivación, de lo contrario, habrá que retroceder a sistemas anteriores.

