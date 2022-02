La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado contra las desacertadas declaraciones del ministro anticontrabando Emilio Fúster, que acusó al Ministerio Público de no querer allanar tabacaleras en busca de un cargamento de cigarrillos de contrabando y señala que esas acusaciones carecen de seriedad y son falsas.

"La Fiscalía rechaza las falsas expresiones de supuesta complicidad por parte del Ministerio Público en hechos de contrabando recordando que los procesos administrativos de control y fiscalización son atribuciones de la Secretaría a su cargo. Con relación a las declaraciones publicadas por el ministro Emilio Fuster, cabe resaltar que durante el proceso de investigación de la causa indicada, la cartera de Estado a cargo del señor Fuster no realizó o al menos no aportó a la investigación ninguna fiscalización, o informe de fiscalización que esa cartera de Estado haya realizado a la firma señalada. La Fiscalización es una facultad administrativa previa, que se encuentra dentro de sus atribuciones. Se agrega además, que informes previos solicitados a la SET, indicaban que no se hallaba irregularidades con la firma indicada, TABESA", señala la primera parte del comunicado.

"Sin embargo, el caso al que hace alusión fue acusado y elevado a Juicio Oral por el Ministerio Público, por los fiscales María Estefanía González y Diego Zilbervarg, en tiempo récord. Se obtuvo una condena de 4 años de cárcel para los autores y un comiso histórico de 10.000.000.000 de guaraníes. Además, a instancias del Ministerio Público se solicitó la apertura de una nueva causa en octubre pasado, a fin de proseguir la investigación sobre nuevos datos obtenidos en Juicio Oral y que pudiera permitir la trazabilidad sobre los presuntos dueños de Depósitos y embarcaciones, la cual se encuentra en proceso investigativo actualmente", se le recuerda a Fúster.

Al final señala el comunicado que: "El Ministro Fuster no sólo ha faltado a la verdad, también realiza declaraciones sin fundamentos jurídicos y objetivos, pretendiendo atribuir al Ministerio Público la responsabilidad del Contrabando de cigarrillos con una tesis construida en base a una falsa teoría. Con la misma tesis se podría inferir que la cartera de Estado a su cargo es cómplice directo de todos los hechos de contrabando de todos los productos a nivel nacional, de los Contrabando de gran escala y de hormiga, en atención que el control preventivo de ingreso de productos como tomates, carnes, quesos y otros, es una responsabilidad a cargo de esa cartera de Estado, sin embargo estos productos ingresan hasta la misma capital del país lo cual queda evidenciado en las intervenciones que realiza el Ministerio Público en los diversos allanamientos".