En entrevista con radio Monumental, el ministro Arnaldo Giuzzio confirmó que el fiscal Osmar Legal le convocó a brindar declaración, en el marco de su denuncia expuesta contra el expresidente Horacio Cartes.

“Se comunicó conmigo el fiscal Legal, quedamos en organizar un momento en el que yo pueda prestar mi declaración. Yo le dije en su momento que lo que diga no va a exceder todo lo que mencioné en la presentación en la Seprelad y el resumen presentado en el Congreso”, indicó.

Giuzzio sostuvo que aún no hay una fecha fijada para la declaración porque solicitó al Ministerio Público esperar para su declaración. “Yo le sugerí aguantar un poco más para tener más datos el fiscal, para que mi testimonio sea útil para la investigación, porque no le será útil que yo declare sobre lo que ya conté (públicamente), con mi testimonio no va a avanzar mucho”, mencionó.

Por otro lado, el Secretario de Estado indicó que es innegable la supuesta parcialidad que existe en la Fiscalía que está a cargo de Sandra Quiñónez.