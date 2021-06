Juan Galarza comentó al canal Telefuturo que desde que ocurrió la caída del puente en Cruce Tacuatí, el jueves pasado, no recibió ayuda de ninguna autoridad del Gobierno. Sostuvo que su familia ya se encuentra asesorando para entablar una demanda contra el Estado.

Galarza era quien manejaba el Kía Sorento, en el cual también iba su amigo Fernando Fernández Villalba y en el asiento de atrás la madre de este, Wilma Villalba, quien falleció en el lugar.

"Eran las 23.30, estaba lloviznando, había neblina e íbamos prudentemente hasta llegar al puente, pero no había puente. Llegamos a la zona del puente y solo vimos algo similar a un bache y ni tiempo de reaccionar tuvimos porque ya vimos todo oscuro y caímos directo", rememoró.

El vehículo conducido por Juan Galarza fue el segundo en caer, ya que minutos antes había caído un camión de la marca Mercedes-Benz, con dos ocupantes. "Cuando caíamos vi la cabina del camión Mercedes. Yo creo que cayó sin puente ya también. Fernando quedó atrapado en la cabina del vehículo, yo traté de sacarle y cuando estaba sacándolo, medio cuerpo, ahí vemos las ruedas del tractocamión (que iba en sentido contrario) y por la velocidad que iba pasa totalmente del otro lado", recordó.

Señaló que tras sacar a su amigo del rodado, comenzó a buscar a la madre de este, pero sin éxito alguno. “Lastimosamente no la encontré, hasta ahora me arrepiento de no haberla encontrado. Me sentía solo, abandonado. Estando arriba en la ruta le pedí a la Policía para que le lleve a mi amigo al Hospital de Santa Rosa, se quisieron negar porque estaban haciendo el parte policial, de la rabia les dije que dos pueden quedarse a hacer eso y los otros dos llevar a mi amigo, entre cuatro iban a hacer un parte policial", cuestionó.

El abandono de parte de las autoridades siguió cuando estuvo internado. "Nos sentíamos solos en el hospital, con decir que gente extraña con familiares enfermos me ayudó a ir a la farmacia. Nadie del Gobierno se acercó. Una omisión de auxilio impresionante es, hasta ahora nadie del Gobierno nos dio ni un apoyo, ni un pésame, nada", lamentó el sobreviviente de la tragedia.