El fiscal Carlos Ruiz Díaz adelantó que mantendrá la acusación presentada por su antecesor, Emilio Fúster, de cuatro años y seis meses de cárcel para Carlos Báez.

Esta condena se había obtenido pero posteriormente la había anulado la Cámara de Apelaciones, sin embargo, el Ministerio Público interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha resolución y finalmente el juzgamiento volverá a realizarse.

“El audio no se anuló, el juicio en sí fue anulado, no compartimos con la Cámara por supuesto, pero la pericia se hizo de acuerdo a las formas establecidas”, explicó Ruiz Díaz a la 970 AM.

Por su parte, el abogado de Báez, Diego Tuma, reconoció que al audio puede volver a utilizarse como prueba, pero aclaró que volverá a “incidentar” la realización de esa prueba.

“Como esa pericia está en el acto de apertura de juicio oral, queda como deber de nuestra parte pedir la exclusión de esa prueba y eso es lo que vamos a hacer”, adelantó el abogado.

“Bueno muchachos, quiero saber cuándo vamos a ir a matar olimperos ahí en Oviedo, estoy podrido de todos esos olimpistas, tengo ganas de reventarle a todos, uno por uno le voy a reventar ahí y como cantan en su musiquita jare, si quieren mano a mano, mano a mano le voy a dar a todito, puerco de mierda, soy Aquiles, por las dudas (sic) ”, decía el audio.

Peritos acústicos analizaron el material y mediante un estudio confirmaron que la voz corresponde a la de Carlos Aquiles Báez.