Jesica Clemote, de 30 años, fue víctima por parte de dos hombres que ayer intentaron raptarla en las inmediaciones del Hospital del IPS Central.

Según relató a C9N, no encuentra las palabras para explicar la desesperación y el terror que vivió en esos minutos que fue atacada.

Cuando abrió la puerta de su vehículo, uno de ellos la atacó. “Me pegaron con el arma en el oído, en la cabeza, en el brazo y me estiraron del pelo. En todo momento me decían que suba al vehículo y yo lo único que no quería era que logren eso y que mi familia no me encuentre o que terminen encontrándome muerta”, expresó la mujer.

Detalló que gracias a esos pensamientos, sacó la fuerza suficiente para enfrentarse al hombre con quien forcejeó y que trató de subirla al rodado en el cual los mismos huyeron. “No sé qué fue lo que quisieron, queremos creer que se equivocaron de persona y surgen tantas hipótesis que asustan y digo, Dios mío ¿esto qué pasó fue real?”, exclamó la víctima.

A raíz de los golpes que recibió, sufrió heridas en el oído interno por lo que escucha una especie de pitido, además de sentir el todo cuerpo adolorido. “No había necesidad de tanta violencia, fueron muy agresivos conmigo”, lamentó.

Señaló que los hombres desistieron de su cometido porque la gente del edificio salió a gritar, además de los conductores que comenzaron a bocinar y uno de ellos subió sobre el paseo central a modo de intimidar a los delincuentes, quienes tenían puestos pasamontañas, tapabocas de color blanco y guantes de látex. “Estaban preparados para secuestrar”, según su criterio.

Cabe recordar que el extraño hecho ocurrió ayer en horas de la tarde sobre la Avenida Sacramento en inmediaciones del IPS Central. La joven fue atacada por dos hombres, quienes intentaron subirla a un vehículo pero que fue salvada gracias a la reacción de los presentes.

Supuesto intento de secuestro| "No sabemos si es intento de secuestro o qué lo que pasó. Tuvimos conocimiento del hecho a través de la llamada del sistema 911" - Crio. Gustavo Barrios.

Un hecho similar sucedió el pasado 12 de diciembre, donde un periodista fue interceptado en San Lorenzo, lo tomaron de rehén en su propia camioneta y luego abandonaron el rodado en Villa Elisa. La víctima se arrojó a la calle y así logró escapar en el trayecto.

La víctima fue identificada como César Larré, quien realizó un posteo esta mañana haciendo una comparación sobre el modus operandi de los delincuentes que lo interceptaron en diciembre del año pasado y los que atacaron a la joven este miércoles.

“Casi dos meses después, vuelven a operar. Mismo modus operandi y para mi sorpresa, sería el mismo vehículo utilizado por los delincuentes que intentaron raptarme y se llevaron mi rodado”, mencionó en su publicación.