A tan solo una semana de su captura, el conocido delincuente Roque “Py Guasu” y sus tres secuaces Joel Mancuello, Jesús Irala y Diego Duarte se fugaron del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Central, tras cortar uno de los barrotes de la celda en la que se encontraban. Lo llamativo es que nadie escuchó nada y el sitio donde guardaba reclusión no cuenta con cámaras de circuito cerrado.

Según la versión policial, los criminales lograron sacar un barrote de hierro y cortaron la parte de arriba del segundo barrote y lo doblaron. Supuestamente pasaron por los pasillos y subieron al techo de la habitación de las mujeres uniformadas, quienes argumentaron que escucharon ruidos pero que pensaron que solo eran gatos caminando sobre el tejado.

El Crio. Gilberto Fleitas, del Departamento contra el Crimen Organizado, indicó a radio 730 AM que algunas veces hay “cosas que no tienen explicación pero no hay excusas”, como el hecho de que los fugados tienen contexturas físicas de gran porte y lograron darse a la fuga por un reducido espacio. “Yo estuve allí. Estuve mirando. Es una buena apertura, entra muy bien una cabeza de una persona y los otros miembros pueden ceder también. Se convocó a personal de Criminalística, Ministerio Público y Asuntos Internos para analizar. Conozco el estado físico de Roque Pyguasu. Hoy dejamos que se investigue realmente lo que pasó”, dijo.

El entrevistado comentó además que los barrotes del calabozo son muy gruesos, por lo que genera sospechas en torno a los guardias responsables de la custodia. “Acá hay personas responsables. La sospecha, para mí, es que hay unos responsables de ese turno, y se va a saber a qué hora. A mí me informaron que a las 00:00 hubo cambios. En ese momento se verifican los calabozos y los detenidos estaban en el calabozo”, agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, anunció que todos los agentes del Departamento de Investigaciones de Central estarán bajo sumario por esta llamativa fuga, ya que no puede descartarse alguna complicidad de los uniformados

El fiscal de turno, Julio C. Ortiz, ya se constituyó esta mañana en sede policial a fin de intervenir en la investigación sobre fuga del grupo criminal.

La banda de “Py Guasu” fue la responsable del robo de G. 150 millones a una mujer que iba a un banco de Itá. El líder criminal también tenía orden de captura por un caso de hurto a una familia en Caacupé.

El apodo de Jacinto González no se debe al tamaño del pie, sino a que en realidad tiene seis dedos, según fuentes policiales.