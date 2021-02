Tras cortar uno de los barrotes de la celda en la que se encontraban, Roque Py Guasu y Joel Mancuello, Jesús Irala y Diego Duarte lograron huir de la sede Investigación de Hechos Punibles de Central, sin que nadie se percate.

El Crio. Ignacio Muñoz, jefe del Departamento de Investigaciones, no supo explicar lo acontecido y simplemente lamentó la fuga, ya que había costado mucho esfuerzo la detención de todos.

“Apenas me avisaron me constituí en el lugar, he visto el corte del barrote que hicieron e hice el seguimiento de las huellas, evidentemente habrán trabajado en forma sigilosa para cortar los barrotes y aguardaron el momento más silencioso para materializar la fuga”, dijo Muñoz en entrevista con la 1080 AM.

Indicó que los ruidos se escucharon recién cuando ya prácticamente estaban afuera, donde los esperaba un vehículo, por lo que no se pudo evitar el escape.

Reconoció que no hay cámaras de seguridad y anunció que esta mañana conversarán con los que estuvieron de guardia en el último turno, que según él eran suficientes para la cobertura.

Todos los fugados contaban ya con orden de remisión a Tacumbú, sin embargo, por protocolo sanitario, primero debían aguardar los resultados de las pruebas del Covid-19.

La banda de “Py Guasu” fue la responsable del robo de G. 150 millones a una mujer que iba a un banco de Itá. El líder criminal también tenía orden de captura por un caso de hurto a una familia en Caacupé.

El apodo de Jacinto González no se debe al tamaño del pie, sino a que en realidad tiene seis dedos, según fuentes policiales.