El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no quiso adelantar ningún dato investigativo respecto al crimen de Vaudir de Campo, ocurrido en la estancia El Ciervo, ubicada en el departamento de San Pedro. Ni quiso decir si se trata del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aunque la Fiscalía ya confirmó que este grupo perpetró el ataque.

“No sé quienes hicieron esto, pero es una lucha contra el crimen organizado. Vamos a seguir trabajando contra el crimen organizado. Va a ser una lucha día a día, vamos a tener victorias y días difíciles como la de hoy, y muchos logros”, dijo.

“Vamos a seguir una lucha frontal, cuerpo a cuerpo, sin tregua y sin pausa. Tenemos cinco años y ojalá que en este tiempo podamos acabar con estos delincuentes comunes”, mencionó además.

Abdo Benítez dijo no temer por su seguridad. “A mí me puso Dios acá y cuando quiera me saca”, remarcó al respecto.

Estas declaraciones las realizó el mandatario ante la prensa durante un acto firma de Acuerdo de Traspaso del Proyecto de Cooperación Técnica de Producción de Alevines y Cultivo de Pacú, realizado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

AUTOBLINDAJE

Por otra parte, Marito adelantó que vetará el nuevo proyecto de autoblindaje que fue aprobado en forma general pero sigue siendo analizado en particular por la Cámara de Diputados. Su antecesor Horacio Cartes también vetó el documento que pretende poner trabas a la pérdida de investidura de los legisladores.

En esta oportunidad, los congresistas pretenden que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defina la pérdida de investidura (aunque evalúan finalmente quitar este punto de la ley) y que exista una sentencia firme sobre tráfico de influencias para rajar a algún político.