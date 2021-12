Oscar Daniel Sánchez regresaba a su domicilio luego de salir de su lugar trabajo a las 02:30 de la madrugada de ayer cuando fue atacado por el pitbull.

Según relató, el portón de la casa de su vecina estaba abierto, el perro corrió tras de él y logró derribarlo saltando por su espalda atacando directamente su cabeza.

“Me estaba mordiendo la cabeza, cuando logré levantarme le di una patada y pude salir. Pero luego me persiguió de vuelta y me saltó directo en el cuello, ese si fue jodido. No tuve alternativas y le presioné los ojos, así me salvé”, expresó en entrevista con C9N.

La víctima fue auxiliada por un chofer del transporte público, que lo trasladó hasta el Hospital General de Luque donde recibió atención. El hombre sufrió heridas en la cabeza, manos y piernas.

Sánchez señaló que luego de lo sucedido, fue hasta el domicilio de su vecina para pedirle que se haga cargo de los gastos médicos, no obstante, recibió una negativa de su parte.

En ese sentido, el hombre pide ayuda a la ciudadanía, ya que precisa de medicamentos. Los que deseen colaborar con él, pueden comunicarse al (0984) 330-468