La confirmación de casos de COVID-19 actualmente se realiza a través de la prueba PCR por hisopado nasofaríngeo. La pregunta que muchos se hacen es ¿en qué se diferencia éste del denominado “test rápido”?, ¿tiene o no la misma efectividad?

El doctor Tomás Mateo Balmelli, reconocido infectólogo y uno de los principales referentes médicos durante la pandemia, señaló que el test de PCR es un test que se hace para detectar partículas del virus del SARS-CoV-2 en las vías respiratorias.

En tal sentido, indicó que la presencia de dichas partículas se traduce como un cuadro agudo de COVID-19 que puede darse con síntomas o sin signos, por ello siempre se habla de una infección.

Para poder efectuar este tipo de prueba, se utiliza un hisopo especial que es introducido en la nariz de la persona con el fin de extraer las muestras que después permanecerán conservadas bajo estrictas condiciones de bioseguridad.

Por otra parte, el conocido como “test rápido” de la sangre (IgG) es un test serológico que permite determinar los anticuerpos que aparecen en el organismo dos a tres semanas posterior a la infección, o dicho en otras palabras, “la huella que dejó el virus post-infección”, según Mateo Balmelli.

Para efectuar este tipo de pruebas, no es necesario someter a la persona a un hisopado sino más bien hacerle la extracción de una pequeña muestra de sangre, utilizando una técnica similar a la de la prueba de insulina para diabéticos.

Teniendo en cuenta ambos conceptos, el infectólogo enfatizó que el test PCR sirve para hacer un diagnóstico de infección aguda y el test rápido como reflejo de la inmunidad que deja el virus. Por ende, no pueden ser utilizados en las mismas condiciones.

Mateo Balmelli afirma que el test de sangre puede servir para ver la incidencia del coronavirus en la población, atendiendo a que mucha gente no se testea y es asintomática, pero que no servirá para confirmar si hoy la persona está o no infectada del COVID-19.

Se estima que aproximadamente el 85% de la población mundial que ha sido contagiada es asintomática o presenta síntomas leves, según precisó. Por ello se considera importante analizar la posibilidad de realizar estudios de prevalencia epidemiológica para ver que porcentaje de la comunidad ya ha tenido la infección.