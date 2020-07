En entrevista con Universo 970 AM, Marecos indicó que durante esta primera etapa del ciclo lectivo hubo una improvisación en el ámbito educativo, lo cual tuvo como resultado un sistema de evaluación cualitativo y no cuantitativo.

“Se le dio la receta, se le dijo qué tenía que hacer y no lo hizo”, afirmó al referirse al ministro de Educación, Eduardo Petta, a quien acusa de no haber tomado las mejores decisiones durante los últimos meses.

A su criterio, el MEC no implementó la estrategia más adecuada a nivel educativo y tampoco tuvo en cuenta los problemas que impedirían el normal desarrollo de las clases a distancia durante este tiempo de pandemia.

En muchos sitios no existe conectividad, los docentes no están capacitados en cuanto al uso de herramientas informáticas y muchos de ellos no tienen acceso a una computadora, mencionó el titular de SINADI. Asimismo, sostuvo que era mentira que existe más del 90% de conectividad en el país o que se llegó a todos los hogares. “Esa es una falacia”.

Marecos dijo ver “un panorama negro” para la segunda etapa de clases, aunque también espera que se produzca “un cambio de timón” para poder mejorar las cosas.

Igualmente, cuestionó la falta de experiencia dentro del ámbito educativo tanto del ministro Eduardo Petta como del viceministro Robert Cano. “Yo los respeto mucho a los dos. Pueden ser buenas personas, pero si el capitán no es idóneo, no tiene ese conocimiento de alta gerencia en educación, encima no escucha, es difícil”.