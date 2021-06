En las últimas semanas se registran hechos delictivos con suma violencia en las calles, ante la aparente ausencia de los agentes de la Policía Nacional. El Grupo Lince tiene varias motocicletas fuera de servicio y no posee el presupuesto para repararlas, por lo que en febrero solicitó cooperación a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) pero no obtuvo respuesta.

El comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, fue consultado este martes por radio Universo y canal Gen sobre la poca presencia de los uniformados en las calles. Si bien dijo que siguen trabajando de la misma forma, reconoció que tienen varios casos de aislamiento por casos positivos detectados en sus entornos familiares, como así también algunos agentes con Covid-19.

Además, comentó que de las 300 motocicletas que habían sido donadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la administración anterior, actualmente 40 están fuera de servicio. De estas, 20 tienen problemas de transmisión y las otras 20 fueron protagonistas de accidentes de tránsito y requieren de un arreglo más importante, pero su institución no posee el presupuesto suficiente.

Ante esto, hace cuatro meses solicitó a la EBY, a cargo de Nicanor Duarte Frutos, los fondos para cooperar, pero hasta ahora no hubo respuesta positiva. “En febrero enviamos la solicitud, hasta el momento no recibimos respuesta, me dijeron que sigue en proceso. Este año no recibimos presupuesto de la EBY”, acotó el uniformado.

Ruiz Díaz precisó que por el momento están supliendo las 40 motocicletas fuera de servicio con otras que estaban 0km, pero insistió que necesitan reparar las que están con problemas, atendiendo que dentro de tres meses egresarán nuevos agentes del grupo Lince y requerirán movilidad para patrullar las calles.

Sobre la creciente ola de inseguridad, el entrevistado aseguró que en estos momentos las autoridades policiales están buscando nuevas estrategias para atacar los puntos sensibles que necesitan mayor atención, como zonas de mucha circulación.

Entre los casos más sonados que se vivieron recientemente figura el del joven que se salvó del Covid y fue asesinado por delincuentes cuando volvía a su casa tras sacar un préstamo del banco para pagar sus gastos médicos; el salto a una mujer y la aparición de un hombre que la ayudó, y el disparo que recibió otro hombre cuando intentó ayudar también a una mujer que era víctima de dos motochorros en Asunción.