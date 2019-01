Mario Varela, ministro de Desarrollo Social, mencionó a la 970 AM que no es cierto que hayan despedido a mil funcionarios, sino que se dio el vencimiento de los contratos, pero no pudo precisar la cantidad exacta de los que se vieron afectados inicialmente.

Mencionó que ya fueron reintegradas a la institución 750 personas y que están viendo los sitios donde se requieren de más funcionarios para garantizar los servicios que presta la institución. “El 80 o 90 % será recontratado”, añadió.

“La gran mayoría de los funcionarios fueron recontratados. No se puede prescindir el servicio de la gente que conoce. Es imposible e inviable cambiar a mil con experiencia por otros novatos”, dijo.