Spotify, Netflix y cuentas premium como Youtube y otras aplicaciones deberán abonar nuevos impuestos al fisco desde julio de este año. La retención se hará cuando el consumidor pague con su tarjeta de crédito. El tributo se descontará a la empresa y no al usuario, pero la firma en cuestión puede incrementar su tarifa ante esta situación.

En el marco de la reforma tributaria, HBOgo, Youtube Premium, Spotify, Deezer, Netflix, y algunos servicios de Facebook e Instagram estarán regidos por un nuevo tributo.

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, mencionó a la radio Universo 970 AM que desde el 1 de julio ya comenzarán a retener los porcentajes establecidos en la nueva ley cuando el usuario pague con su tarjeta de crédito los servicios digitales que ofrecen las empresas que no residen en el país.

Aclaró que no se pagará por todas las plataformas, sino únicamente por aquellas que sean cuentas premium y conlleven un costo para su usuario. En ese sentido, el cibernauta no tendrá que abonar nuevos impuestos por usar Facebook, Youtube o Twitter. No obstante, hizo la salvedad que sí pagarán aquellos que poseen -por ejemplo- Youtube Premium y los que realizan las promociones de sus posteos o de emprendimientos en las redes sociales (como los influencers o empresas).

Así también son pasibles del nuevo tributo las compras a las empresas radicadas en el exterior, como el caso de Amazon. “Cualquier salida de dinero de la tarjeta de crédito sufrirá la retención correspondiente”, acotó.

“Estamos mordenizándonos porque somos los últimos en la región que implementamos el impuesto sobre los servicios digitales. Esto es a nivel internacional, es algo normal. Estamos a la vanguardia en cuanto a los impuestos”, refirió por último, justificando así esta reforma tributaria.

Actualmente ninguna plataforma digital está pagando impuesto, ya que, por ejemplo, Netflix y Spotify no están asentadas en Paraguay y la ley no estipulaba anteriormente el cobro de tributos a estas empresas extranjeras.

De esta manera, ahora queda establecida una tasa del 15% en el Impuesto a la Renta de No Residentes (INR), cuando se realicen remesas de dinero al extranjero, y en el caso de los servicios digitales la tasa será de 4,5%, cuando se pague con la tarjeta de crédito. En cuando a este último se verán afectadas las operaciones de radiogramas, llamadas telefónicas, servicios de transmisión de audio o video, emisión y recepción de datos por internet y otros similares que se presten desde el país al exterior.

Vale aclarar que el impuesto se descontará a la empresa y no al usuario, pero la firma en cuestión puede incrementar su costo por consiguiente.

En el hipotético caso de que el 4,5 % del tributo se traslade a las tarifas, los tres planes de Netflix van a presentar los siguientes incrementos:

Básico: de G. 51.546 subirá a G. 53.607.

Estándar: de G. 70.901 subirá a G. 73.737.

Premiun: de G. 90.255 subirá a G. 93.865.

Si lo mismo hace Spotify con sus planes, estos quedarán del siguiente modo:

Individual: de G. 38.643 subirá a G. 40.188.

Duo: de G. 51.546 subirá a G. 53.607.

Plan Familiar: de G. 57.998 subirá a G. 60.317.