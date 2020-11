La experta en empleos indicó que se consideran millennials, a aquellas personas que nacieron a partir de la década del 80 en adelante. Resaltó que los mismos “vienen a sacudir el avispero de una manera tremenda y que se está hablando de ellos. Al principio todos los comentarios eran comparando la forma de vivir y trabajar”.

Sostuvo que los millennials están comprometidos en primer lugar con ellos mismos. “Es una generación más egoísta. Quiero ver qué va pasar con ellos cuando tengan la responsabilidad de tener que pagar el colegio de los hijos y esas cosas”, dijo en conversación con Radio Ñandutí.

“Ellos (millennials) diseñan su propia carrera de vida. Veo también algunos valores y principios que son muy diferentes. Viven con sus padres, entonces no tienen muchos gastos, no compran casas. Ellos alquilan con suerte, no tienen grandes aspiraciones. Dentro de sus parámetros de vida no está el éxito económico en primer lugar. Para ellos, la riqueza es el estilo de vida”, enfatizó

Indicó además que los millennials no le dan la misma importancia al trabajo que las generaciones anteriores. “No quieren mayores compromisos, sino algo que les permita aprender y seguir avanzando”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que los millennials representa un desafío para los “más antiguos” y para la empresa que los contrata. “Tenemos que aprovecharlos mientras están. Ellos aportan conocimiento, son creativo y genuinos cuando confían en la marca”.

“LOS MILLENNIALS SON EXCELENTES TRABAJADORES”

El también experto en Empleos, Enrique López Arce se pronunció a través de su cuenta de Twitter y manifestó que “no hay generaciones mejores las unas que las otras, las generaciones son diferentes”.

“Los millennials son excelentes trabajadores, se los debe motivar. Cambió la época, ni los millennials ni los centenialls( Y y Z) tolerarán abusos laborales! Entiéndanlo! Creo en los Millennials!”, agregó.