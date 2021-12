Un sujeto no tuvo mejor idea que realizar disparos al aire en el estacionamiento de un supermercado en Villa Elisa luego de que los guardias le impidieran el ingreso al local por no querer utilizar bien el tapabocas.

En horas de la noche del domingo, un hombre pretendió ingresar con el tapabocas puesto por el cuello en el supermercado Stock de Villa Elisa. Ante esto, los guardias de seguridad llamaron la atención al cliente y este se alteró hasta el punto de ir a su vehículo y realizar disparos intimidatorios hacia el local para luego darse a la fuga.

En ese momento había varias personas, entre ellas algunos niños, en el sitio. Afortunadamente ninguna bala impactó contra los presentes o el establecimiento.

Según informó C9N, el inadaptado habría sido identificado como Felix Emmanuel Mancuello Formigli (35), quien reside en la ciudad de Lambaré.

Sobre este caso, el supermercadista Christian Cieplik, director de Retail S.A, indicó a la radio 650 AM que la tolerancia de la gente está al límite en estas fechas, pero que eso no exime de respetar la conducta cívica establecida. “Si a esta altura de la pandemia no sabemos que no podemos entrar a un lugar sin tapabocas, no sé en qué planeta estamos”, argumentó.

Cieplik sostuvo que el incidente fue correctamente manejado por parte de la seguridad del local y que al cliente no le pareció mejor idea que disparar al aire libre, todo por el simple hecho de no querer utilizar bien el tapabocas.

“Es una conducta criminal e irresponsable justamente en esta fecha que hay balas perdidas”, cuestionó además.

Por último, el empresario sostuvo que son pocos los casos de clientes reacios a ceñirse a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del Covid-19.