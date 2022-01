En entrevista con la radio Monumental, Maura Silva, prima de la joven que fue atropellada en Santa Rosa del Aguaray, indicó que van a demandar a los policías Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia, por supuestamente mentir en su informe para favorecer al conductor que atropelló a la menor.

“Nosotros lo que esperamos es que se les saque de la Policía porque no solo a ella le llegaron a hacer esto, seguramente llegó a pasar esto en más ocasiones. Por falta de pruebas seguramente las otras víctimas callaron. Es muy injusto que pase eso. No tienen corazón por la forma en que trataron a mi prima”, sostuvo la familiar.

Sobre el estado de salud de la víctima del percance vehicular, la entrevistada comentó que tiene un traumatismo de cráneo y que actualmente está internada en terapia intensiva. “Solo un milagro la puede sacar de ahí”, expuso.

En otro momento, Silva señaló que luego de hacer sus averiguaciones lograron comunicarse con el conductor involucrado y que después de muchísima insistencia, este finalmente se acercó al hospital para interiorizarse sobre la situación de la menor.

“El responsable del accidente nos quiso dar G. 1 millón, con eso quiso callarnos, no nos pueden callar con algo tan injusto que hicieron. Es poco ese dinero para la terapia y además no sabemos cómo le vamos a sacar a mi prima de ese estado. Sabiendo cómo sucedió el accidente, ¿por qué no se acercó ya antes? No vinieron a preguntar por su estado de salud, recién lo hicieron cuando todo se supo y por nuestra insistencia, porque antes nos dejaban en visto los mensajes”, lamentó.

En la madrugada del 2 de enero, la joven Daysi Monges (16), quien iba a bordo de su motocicleta, fue violentamente embestida por Arnaldo Garcete Estigarribia (28), quien manejaba un automóvil de la marca Chevrolet. Este hombre resultó ileso y la mujer se llevó la peor parte, quedando gravemente herida.

Grave accidente contra una menor y denuncian aparente encubrimiento policial



Hay varias contradicciones en informe policial



No se mencionó que el percance ocurrió frente a un control en Santa Rosa del Aguaray, y que el auto iba de contramano, según imágenes#AM1080 pic.twitter.com/SzMuJAj9rc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 5, 2022

El reporte policial de los agentes que intervinieron refiere que el accidente ocurrió a las 3:00 de la madrugada del domingo, que los policías tuvieron conocimiento del suceso mediante una llamada anónima y que fue la víctima quien iba en el carril contrario. Además indica que el otro conductor involucrado iba solo en su rodado.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que en realidad el hecho ocurrió a la 1:00, que una patrulla ya estaba en el sitio haciendo controles preventivos, por lo que en las narices de los uniformados ocurrió el percance vehicular, que la joven iba correctamente en su carril y que el otro automóvil fue el que realizó una imprudencia, y que este conductor iba acompañado de más personas.

Los uniformados Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia se exponen a ser dados de baja a raíz de que supuestamente falsearon datos en el informe policial de este grave accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Aguaray.

El Ministerio Público ya dispuso que el agente fiscal Néstor Narvaez investigue el informe policial y las imágenes de las cámaras, de modo a dilucidar lo que verdaderamente ocurrió esa madrugada.