A mediados de abril, el Gobierno decidió postergar la licitación para la construcción de ese puente con el objetivo de destinar 30 millones de dólares a la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la pandemia de coronavirus.

La apertura de ofertas inicial estaba prevista para el 28 de abril, pero la situación de los hospitales y la escasez de medicamentos e insumos médicos obligó al Ejecutivo a reorganizar sus recursos y prioridades.

Entonces, el presidente, Mario Abdo Benítez, ya avanzó que se revaluaría el proceso de licitación hasta finales de junio o primeros de julio.

Wiens confirmó este jueves, en un acto en el Chaco, con presencia del mandatario, que se retomará el proyecto el 1 de julio.

"La fecha de apertura de oferta para la obra del puente va a ser el 1 de julio de este año. Ahí vamos a recibir las ofertas para la construcción de la obra del puente. Esperamos para el segundo semestre poder firmar el contrato y dar la orden de inicio", expresó el ministro de Obras Públicas en un acto en el departamento de Boquerón.

El Gobierno inauguró este jueves un tramo de asfaltado que formará parte de la ruta bioceánica, que necesitará de ese puente entre las dos ciudades fronterizas para cumplir su cometido.

"Esta ruta no va a funcionar, no va a servir. Si no hacemos el puente de Carmelo (Peralta), no va a generar la integración", agregó Wiens.

El ministro también señaló que el país cuenta con financiación del Fonplata para la construcción del tramo 3 Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo, que será parte de la ruta biocéanica, pero tendrá que esperar a que Paraguay mejore su espacio fiscal.

"El problema es nuestro espacio fiscal, nuestro nivel de endeudamiento y en qué momento vamos a poder enviar ese préstamo al Congreso para poder tener la aprobación y empezar los procesos licitatorios de esos tramos", manifestó.