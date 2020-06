“Hoy también vuelven a amenazar la libertad religiosa la corrupción y la necedad del Poder. Un sector del Poder Político que se ha corrompido gravemente y quiere someter a la Iglesia con arbitrariedades, con humillaciones, mientras se dedica al robo, a la malversación, al tráfico de influencias hasta niveles exasperantes”, dijo en su sermón de este domingo el arzobispo Edmundo Valenzuela.

El religioso realizó una misa frente a la Catedral de Asunción, donde varios devotos fueron a bordo de sus automóviles para presenciar la celebración eucarística.

“Los que juzgan que la Iglesia sería irresponsable, si en un gran templo participaran más de 20 personas, porque generaría “contagios masivos”. Los Pastores y fieles reclamamos objetividad, porque la arbitrariedad no tiene nada de ciencia ni comprensión de la verdad. Pero el pueblo creyente no responderá con odio o anarquía a esta afrenta, sino con perdón, con oración y con sacrificio. Denunciaremos, eso sí, pero no responderemos con la misma moneda de iniquidad”, dijo además el religioso en la ocasión.

Aquí se puede leer la homilía completa de este domingo.

AGENDAMIENTOS PARA IR A MISA

El lunes 15 de junio se habilita la fase 3 de la cuarentena inteligente y los templos ya podrán hacer la santa misa y la adoración eucarística con 20 personas en el templo. Para ello, el Arzobispado de Asunción habilitó un sitio web para el agendamiento de quienes deseen asistir a las misas en parroquias o capillas que se encuentren en la jurisdicción de la Arquidiócesis.

Los agendamientos solo podrán realizarse a través de este enlace. Allí la persona debe completar el campo en blanco con su respectivo número de cédula de identidad, sin separar los dígitos con puntos. Seguidamente, debe ingresar los datos personales básicos, la parroquia o capilla a la busque asistir, la fecha y el horario.