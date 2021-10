La Lic. Juana Sugastti, jefa del Registro Electoral de Caacupé, en entrevista con el canal GEN comentó que este domingo se produjeron varias irregularidades en el local de votación en la Escuela “Doctor Raúl Peña”.

En dicho lugar se habría producido una violación al protocolo sanitario, además de una serie de hechos que tendrían como protagonista al candidato a intendente de la ciudad por el Partido Liberal, Diego Riveros.

Según comentó Sugastti, Riveros llegó a dicho recinto con un grupo de adherentes y concejales que forman parte de su equipo político, causando una importante aglomeración de personas.

Como coordinadora del local intentó poner orden pero le fue imposible, refirió. Al pedirles que se retiren en caso de que hayan terminado de votar, estas personas la rodearon y la avasallaron, de acuerdo a su relato.

Sugastti afirmó que incluso recibió amenazas de un candidato a concejal que se encontraba con Riveros en ese momento. Además, se habría incurrido en una inducción al voto durante el proceso de votación.

Tras estos incidentes, se acercó para realizar la denuncia ante la Fiscalía, pero no hubo respuestas porque la actuaria ni el fiscal no se encontraban presentes. Igualmente, acusó a los efectivos policiales del local de votación de hacer “brazos caídos” y no actuar para defenderla.

“Se sobrepasaron todos los límites del respeto”, señaló.