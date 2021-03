El Ministerio de Salud Pública respondió a las acusaciones de supuestos errores en las transferencias de fondos para la compra de vacunas contra el COVID-19. Desde el ente aseguran que hubo una "gestión expeditiva y rápida", pese a que hasta la fecha no llegaron las dosis del mecanismo Covax.

La respuesta de Salud se da tras conocerse los detalles del libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo Benítez, por supuestas malas gestiones en la compra de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo Covax.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que la transferencia al Fondo Rotatorio de Vacunas de OPS fue realizada el 1 de octubre 2020, lo cual puede ser demostrado en el swift bancario.

La cartera sanitaria mencionó además que se realizaron dos pagos: un anticipo de US$ 6.847.680 el 1 de octubre de 2020 a la OPS y no a la fundación THE VACCINE ALLIANCE GAVI (Alianza para las vacunas, Fundación de Bill Gates para asegurar vacunas anti covid a países pobres), que se menciona en el libelo acusatorio.

Asimismo, Salud aclaró que se realizó otro pago parcial de US$ 2.975.616 por 604.800 dosis de vacuna a GAVI el 25 de febrero, tras la modificación de la Ley 4621/2012 “De vacunas”.

Pagos a COVAX. La verdad



Ante las afirmaciones que circulan en medios sobre los pagos al Mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social responde a las cuestiones planteadas. pic.twitter.com/nbghvVt2TH — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 16, 2021

En ese sentido, Salud explicó que se realizó tal pago a GAVI “porque así fue determinado en el contrato de garantía” firmado por el Ministerio de Hacienda el 9 de octubre de 2020.

Por otro lado, el ente aclaró que el monto fue devuelto en su totalidad y se encuentra depositado en la cuenta del MSPBS en el BNF.

Con respecto al pago de los US$ 158.800, Salud indicó que corresponden a las 36.000 dosis que serían recibidas esta semana.

A criterio del Ministerio, no se alteró el cronograma de entrega de las vacunas. “Al contrario, debido a la gestión expeditiva y rápida Paraguay es uno de 9 países beneficiados con una entrega anticipada de 36 mil dosis”.

LA EXPLICACIÓN DE BORBA

El ministro de Salud, Julio Borba, explicó que la modificación de la Ley se debió a que con la normativa solamente se podían adquirir las vacunas a través del Fondo Rotario, por lo que era necesario que se pueda permitir compras mediante acuerdos bilaterales con otros países y/o multinacionales.

“No es cierto que el anticipo fue realizado a GAVI. El segundo pago que sí se hizo a GAVI ya se realiza después de la modificación, porque así lo determina el contrato”, aclaró en entrevista con el canal GEN.

Por otra parte, mencionó que tras una comunicación con la directora general de la OPS, Carissa F. Etienne, ésta le aseguró que se respetará el cronograma establecido, permitiendo recibir en los próximos días “una partida” de las dosis contra el COVID-19.