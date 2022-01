El abogado José Fernández Zacur indicó que la empresa TDP no realizó ninguna declaración falsa y tampoco adeuda al fisco suma alguna por mora en tributos.

El abogado José Fernández Zacur, defensor de Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA, aseguró que la firma no incurrió en hecho punible alguno, en el marco de la adjudicación de los juegos de azar como la quiniela y de los tragamonedas.

“La tesis del Ministerio Público es que la empresa TDP, en el marco del proceso de licitación de la quiniela, formuló supuestamente una declaración falsa al suscribir un formulario, dentro de los documentos que debía presentar para ofertar, donde TDP manifestaba que no adeudaba impuesto alguno al momento de ofertar”, explicó en charla con la radio Universo y canal Gen.

Sostuvo que la defensa considera que aquí ocurre una situación atípica, porque la declaración falsa (hecho atribuido por la Fiscalía) es un hecho punible contra la prueba testimonial, que solamente puede darse en un proceso que permita tener una etapa probatoria donde se admitan los testimonios.

“Para nosotros lo más importante es que la declaración de TDP es absolutamente ajustada a la realidad, no es falsa, por dos motivos principales: porque TDP al momento de ofertar tenía un certificado de cumplimiento tributario y porque no existía un acto de determinación de la SET con relación a otra obligación impositiva pendiente para TDP en aquel momento”, resaltó.

Siguió argumentando que hoy en día, luego de haberse adjudicado la licitación, la SET pretende aplicar un impuesto que ya está derogado. Y agregó que actualmente está pendiente de un recurso administrativo presentado por la firma que representa.

“Desde el año 2019 está derogado ese impuesto. Nuestra posición es que la SET no puede reclamar a TDP SA un impuesto luego de haberse derogado hace dos años, un impuesto que no nos reclamó en ningún momento cuando estuvo vigente y que no se podía pagar por falta de reglamentación de la normativa. La posición de la empresa es que se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”, subrayó.

En torno a la supuesta moratoria de la empresa, enfatizó que tampoco la Fiscalía argumenta con sustento. “La existencia o no de mora está actualmente en un proceso contencioso controvertido que todavía tiene mucha tela por cortar y para nosotros la imputación fiscal carece de sustento jurídico suficiente. (...) Es un refrito lo que se hace”, expresó.