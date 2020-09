El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sostuvo que sin la apertura del Puente de la Amistad, no hay posibilidad de salir de la crisis económica existente en la zona.

“En Ciudad del Este hay gente que ya está pasando hambre, hay mucha necesidad”, señaló este lunes el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en comunicación con Universo 970.

Sostuvo que el sector más afectado es la gente que vivía del día a día. “Acá la gran mayoría ya quiere volver a trabajar”, indicó el jefe comunal.

Prieto resaltó que el Pytyvõ 2.0 ayudó en algo para calmar a la gente, pero no alcanza. “Si no abrimos el Puente de la Amistad, hoy no hay una salida para Ciudad del Este”, agregó.

Comentó que más de 70 mil personas perdieron sus ingresos en lo que va de la pandemia debido a las restricciones. “Nos esperan meses y meses de recesión económica. No vamos a poder recuperarnos de la noche a la mañana”, subrayó.

Por otra parte, refirió que los ingresos de la Municipalidad también están muy comprometidos.