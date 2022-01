El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, regresó de sus vacaciones y se puso al día con las novedades en la cartera a su cargo. En tal sentido, reveló que nadie comunicó al Ministerio sobre la implementación de la cédula con código QR.

“No teníamos conocimiento técnico y específico de la implementación de ese nuevo sistema, por eso me parece saludable que se postergue, que se completen las pruebas y luego se inicie”, dijo Giuzzio en conversación con los medios.

Si bien él estuvo ausente en las últimas semanas, confirmó que tampoco se le informó al ministro sustituto ni a ninguna dirección del Ministerio del Interior sobre el código QR.

Consideró que el anuncio fue prematuro y que la propia empresa tomó la decisión de posponer la implementación, debido a la falta de suficientes pruebas para la puesta en vigencia.

No obstante, en una primera reunión mantenida ayer con el Departamento de Identificaciones, Giuzzio dejó las instrucciones de que lo importante es agilizar la expedición de documentos de identidad y no que tengan o no el código QR.