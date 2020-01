Natalicio Chase, presidente de la Essap, mencionó a la radio 650 AM que a causa de la falta de energía eléctrica nuevamente este jueves se reciente la provisión de agua potable en diversos puntos de Asunción y alrededores. En el mercado no existen generadores con la capacidad para los grandes centros de producción y tampoco es viable mandar a construir uno por el elevado costo que conllevará, según refirió.

La autoridad aclaró que la aguatera puede ejecutar inversiones de acuerdo a su recaudación, que en la actualidad no es tan buena. Alegó que para mejorar el servicio actual debe ajustarse el costo de la farifa.

“Hoy en día estamos desfasados, 28% debería subir la tarifa solo para los costos básicos de operación y mantenimiento, entonces tenemos poca cantidad de inversión. De 22 ciudades, perdemos en 17 y recuperamos en Gran Asunción”, señaló.

Por otra parte indicó que la aguatera estatal está llevando adelante un proyecto de instalación de tanques de agua en las viviendas que constantemente sufren la falta del líquido vital. La iniciativa está recibiendo buena receptividad, celebró el entrevistado. Hasta la fecha fueron instaladas 2.000, se espera llegar a las 12.000.

“Nuestros tanques que estamos instalando cambian la vida a la gente. Esa gente no recibía agua, tenía que levantarse a la madrugada para cargar y ese pequeño tanquecito les da la posibilidad de tener agua todo el día. Es difícil vivir sin agua un día entero, no es solo tomar sino que hasta usar el inodoro. De día usan el agua y de noche se renueva el tanque cuando no estén usándolo”, precisó.