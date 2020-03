José Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), dio a conocer que el Estado adeuda aproximadamente USD 140 millones y que hasta el momento el Ministerio de Hacienda solo pagó USD 44 millones.

La situación ya preocupa al sector de la construcción y según manifestó Heisecke, ayer hubo una reunión ayer a las 20hs entre el ministro Arnoldo Wiens (MOPC) y el ministro Benigno López (Hacienda).

Un comunicado que emitió el MOCP asegura que hoy los expedientes van a ser procesados y que el Ministerio de Hacienda ya le dio el plan de caja y que con eso se habilitan los pagos.

El presidente de la CAPACO explicó que todas las obras tienen presupuestos y que tienen dicho plan, pero en caso de que no exista dinero no se pueden gestionar los pagos correspondientes.

“Hacienda no está habilitando la caja, nosotros no tenemos un trato directo con esa entidad. Nosotros firmamos un contrato con el MOPC por lo tanto estamos desconociendo la situación real de la caja”, confirmó a la 970 Universo AM Heisecke. Sostuvo que en Obras Públicas tienen un presupuesto para pagar las deudas, pero que Hacienda no realiza los desembolsos.

Existe una preocupación por parte de las constructoras en ese sentido porque hay deudas que registran atrasos desde octubre y noviembre del año pasado y el panorama se vuelve cada vez más critico. Recalcó que el atraso en este Gobierno no era prolongado y que hasta diciembre algunas obras eran pagadas en fecha.

En caso de que el Estado no se ponga al día con los pagos, las obras se irán paralizando y que actualmente las empresas constructoras dan trabajo a 250mil personas aproximadamente y que el 40% trabajan para las construcciones de MOPC.