Las máquinas de votación que fueron arrendadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tienen una opción para verificar en pantalla el voto depositado por el elector.

Miguel Angel Gaspar, director de la organización Paraguay Ciberseguro, recomendó a los votantes que acudan el domingo a las urnas que puedan encargarse de cotejar la información que fue alojada en el chip del boletín de votación.

En este caso, la persona debe acercar el boletín al sensor de la máquina de votación (ubicada hacia la parte derecha) y aguardar unos segundos hasta que aparezcan en pantalla los nombres de los candidatos a intendente y concejal por los que uno votó previamente.

“Cuando se implementan este tipo de tecnologías, hay un proceso de auditoría ciudadana que no se dio en un 100% para estos comicios”, manifestó Gaspar, cuestionando que la Justicia Electoral no haya convocado a las organizaciones de la sociedad civil para realizar un proceso de auditoría externa al sistema de voto electrónico.

El domingo no solo se vota, también se "apoya", pero no a tu candidato, no, se apoya el boletín de votación contra el sensor de la máquina luego de haber votado, para asegurarte de que en el chip y en la máquina existe la misma información. Votá y apoyá, ejercé tu ciudadanía.

— Miguel Ángel Gaspar (@MigueGaspar) October 5, 2021