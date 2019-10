Sí antes del 10 de octubre, las 45 pacientes oncológicos del IPS no reciben el medicamento Pertuzumab para continuar con su tratamiento contra el cáncer perderán una segunda sesión lo que significa un retroceso para su recuperación.

El medicamento que es aplicado como una vacuna es utilizado para detener el avance de la metástasis ya presente en el organismo de las pacientes, explicó Gloria González, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Lamentó que solo se hayan comprado 120 frascos que sirven exactamente para tres meses de tratamiento de esta cantidad de pacientes y que no es la primera vez que la farmacia queda sin stock para proveer a las aseguradas.

“Es triste la situación porque cuando se tiene metástasis es un segundo diagnóstico y un tercero ya es difícil, en esto no hay segunda vuelta y tiempo es lo que menos se tiene para esperar y tanto ya se reclamó, sin piedad cada mes se descuenta del salario para pagar IPS, las pacientes no deben por el seguro y no le responden con lo que necesitan”, afirmó.

Cada frasco del medicamento tiene un costo de G. 26 millones y depende de cada caso la cantidad de frascos requeridos y el tratamiento se realiza cada 21 días y llevan 15 días sin recibir la medicación para continuar con el tratamiento.

En este Octubre Rosa, las pacientes nuevamente reclamarán no solo la entrega a tiempo de medicamentos sino también una mejora en infraestructura, desde la sala de espera hasta los consultorios donde son atendidas en IPS.

“Como asociación ya metimos varias notas no solo por medicamentos sino por infraestructura, llevo 13 años de tratamiento y el lugar sigue siendo el mismo siendo que se triplicó la cantidad de pacientes y ni silla para esperar que atiendan hay para todas y cada paciente llega en condiciones diferentes para soportar aguardar de pie, por ejemplo. Necesitamos un espacio digno y confortable”, puntualizó Gloria.

La respuesta con la que cuentan hasta ahora es que la compra se realizará por vía de la excepción pero esto tampoco se agiliza y ya no queda tiempo para completar la medicación para los tratamientos.

Mañana a las 8:00 las pacientes integrantes de la asociación se reunirán en el Parque de la Salud para hablar sobre la situación por la que están atravesando y esperan contar con respuesta de las autoridades.