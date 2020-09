Integrantes de la parcialidad Pãi Tavyterã cerrarán la ruta V y entrarán a buscar a Adelio si los secuestradores no lo liberan en un plazo de 24 horas.

“¿Para qué le tocan si no tenemos nada? No tenemos un centavo y ellos lo que quieren es plata”, dijo Digna Morilla, vocera de la parcialidad Pãi Tavyterã en comunicación con la 650 AM.

Confirmó que se organizarán para cerrar la ruta V y que si los secuestradores no liberan a Adelio Mendoza en 24 horas, ellos mismos ingresarán a buscarlo.

Morrilla reveló que la madre de Adelio recibió ayer una llamada telefónica anónima en la que le advertían que su hijo estaba en peligro. “Ne membyndi ivai la porte”.

Por su parte, Osmar Valezuela, de la misma parcialidad, expresó su total repudio al grupo criminal que utiliza el nombre de los aborígenes para perpetrar sus actos y recalcó que el 80 % de los empleados del señor Denis pertenece a la comunidad Pãi Tavyterã.

Óscar Denis y Adelio Mendoza fueron secuestrados en la tarde de ayer en Yby Yaú, Concepción, cuando se dirigían a verificar el estado de salud de un peón que supuestamente sufrió un accidente. Desde ese momento nada se sabe de ellos.