El senador Víctor Ríos (PLRA) manifestó su preocupación por la licitación que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para el arrendamiento de las máquinas de votación electrónica. “Nuestros temores al parecer se están cumpliendo y veo con mucha preocupación. Necesitamos que la ciudadanía y actores políticos estemos enterados de todo lo que ocurre, para garantizar que el proceso sea legal”, mencionó.

Se refirió así al supuesto direccionamiento del proceso licitatorio hacia la empresa Magic Software Argentina (MSA), tal como lo denunció la otra oferente, Smartmatic. Sobre el punto subrayó que se trata de una disputa entre dos “monstruos” que están pujando para ofrecer dicha tecnología.

Consultado sobre las presiones que se estarían dando en torno a la licitación, indicó que “hay una empresa (sin citar cuál es) que tiene un lobby bastante agresivo y opera fuertemente. La información que tengo es que en las elecciones presidenciales de Argentina, no sé si uno o todos los ministros estuvieron por Buenos Aires, ahí quisieron aprovechar los lobbistas para avanzar en las conversaciones pero que yo sepa (los ministros) no aceptaron ninguna reunión. Así también en Asunción hicieron un fuerte lobby para reunirse con los ministros, pero no tengo información de que hayan concretando”.

Días atrás, el legislador liberal mencionó más detalles del lobbismo que realiza la empresa pujante. “Tengo la información de la presencia de un ministro del TSJE en Buenos Aires, quien tuvo que cambiar de hotel porque el lobby de una empresa era muy agresiva. Eso demuestra el nivel de competencia muy agresiva. Algunos están dispuestos a ganar por las buenas o las malas la licitación”, dijo al programa La Caja Negra, Unicanal.

La Dirección de Contrataciones Públicas suspendió provisoriamente la licitación, hasta tanto la Justicia Electoral se expida sobre la protesta presentada por Smartmatic por las irregularidades en el pliego de bases y condiciones.