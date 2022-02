Juana Mercado, padece de un tumor en el rostro y hace dos años está esperando que se le confirme una fecha para la cirugía. Junto a su familia, se manifestó frente al Hospital Central de IPS exigiendo respuestas.

En entrevista con radio Ñanduti la mujer comentó que desde la previsional le dijeron que para hoy está prevista una junta médica y que habría novedades respecto a su caso. La paciente comentó que si para mañana no tiene una resolución, se encadenará frente al hospital. "Yo me voy a encadenar con toda mi familia, estoy sufriendo y llorando", expuso.

“Me dijeron que hoy se van a reunir 15 médicos a evaluar mi cirugía y si eso no pasa, mañana nos vamos a manifestar otra vez, me voy a encadenar. Ya le dije al doctor que me voy a encadenar o sino que me digan cuánto hay que pagar y voy a hacer una campaña ‘Todos por Juana’. Todos tenemos derecho a una salud digna y eso no hay”, sostuvo.