El próximo 9 de febrero se cumple un año del accidente aéreo ocurrido en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya en el que perdieron la vida siete personas, en su mayoría militares. El único sobreviviente, José Zaván, comenzó a caminar un tras arduo trabajo de recuperación.

En entrevista con MegaTV, el joven expresó que está agradecido por todo el apoyo brindado por la comunidad. “Por más que no estén cerca, se siente el apoyo de toda la comunidad y la gente me rodea porque siempre me animan a salir adelante”, expresó.

Como mensaje a los jóvenes, José instó a los mismos a que aprovechen su tiempo en prepararse y ganar conocimientos para el día de mañana y así salir adelante. Justamente en el momento de la entrevista, Zaván se encontraba en plena de clase virtual de inglés, y en ese sentido dijo que trata de aprovechar su tiempo en ir adquiriendo más conocimientos.