El actual intendente municipal de Asunción, Mario Ferreiro, participó este viernes del bloque de entrevistas “El enfoque de HOY” transmitido a través de nuestras redes sociales.

En la oportunidad, hizo un análisis pormenorizado de todo lo relacionado a su gestión como jefe comunal y sobre diversas cuestiones relacionadas a la administración a su cargo.

En principio, destacó que en los últimos años se hicieron obras importantes en la capital, aunque también hizo un mea culpa y afirmó que cometieron una equivocación al “creer fantasiosamente que ya iban a mostrar otra ciudad en 6 meses o en un año”.

Ferreiro sostuvo que primeramente debería culminar con su periodo de gestión para hacer un balance general y luego esperar el juzgamiento de la ciudadanía, sobre todo considerando que le queda un año y medio más de trabajo hasta las próximas elecciones municipales previstas para el 2020.

CONFLICTO ENTRE TAXISTAS CONTRA MUV Y UBER

En relación al conflicto entre los taxistas y las plataformas MUV y Uber, Ferreiro recordó que en diciembre pasado había remitido un proyecto de ordenanza a la Junta Municipal, instancia en la que se hizo una revisión en todas las comisiones pertinentes.

Posterior a cumplirse con el trámite de rigor, ahora se ha llegado al punto de que dicho proyecto está a las resultas de convertirse en una ordenanza, indicó.

“Si está dentro de las líneas lógicas de una reglamentación básica, yo simplemente voy a promulgar y ya está vigente y nos liberamos un poco de esta cuestión de la ilegalidad y de la tensión social, del enjambre y de la violencia”, expresó.

Viendo el escenario global, en todos aquellos países en los que existe presencia de plataformas como Uber se buscó una regulación -refirió Ferreiro-, pero existe una posición muy dura del gremio de taxistas que impide el funcionamiento de este tipo de sistemas. “Hoy, siglo XXI, con todo lo que ya se modificó la relación de la sociedad con sus servicios, es imposible darle la espalda a eso, además que hay un mensaje claro de la sociedad”, puntualizó.

El intendente indicó que estará expectante a lo que promulgue la Junta Municipal de Asunción y, al mismo tiempo, va a seguir de cerca lo que diga el Congreso Nacional donde ya existe una convocatoria para analizar este tema atendiendo a la presentación del Proyecto de Ley “Por el cual se regula el servicio alternativo de transporte público y la utilización de plataformas de intermediación digital para su contratación”.

“No soy anti-MUV ni anti-Uber como se planteó en un principio, pero sí entiendo también que no se puede desconocer que hay una tradición laboral cultural vinculada a los taxistas que hay que buscar una solución”, señaló el intendente de Asunción.

Ferreiro sostuvo que lo que van a buscar en la ciudad capital es garantizar que el usuario pueda elegir libremente su medio de transporte y que estos medios puedan tener un mínimo control en materia de seguridad y calidad.







EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FONACIDE

Respecto a la utilización de fondos del FONACIDE -cuestionada por algunos concejales debido al bajo nivel de ejecución-, el intendente indicó que la ejecución presupuestaria depende de la microprogramación que les remite el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“No podemos hacer por iniciativa propia uso de ese dinero, no puedo decir ‘vamos a arreglar esta escuela o esta otra’, el MEC nos dice ‘esto vas a hacer’. A veces se van los padres a la municipalidad y nosotros hacemos de mediados, nos vamos al MEC y diseñamos un proyecto”, reveló.

Ferreiro indicó que todos los fondos que no se llegan a utilizar en materia de FONACIDE permanecen alojados en una cuenta “que no se puede tocar”, dando a entender que no existe probabilidad de una eventual malversación de recursos. De igual manera, detalló que el gasto siempre tiene que estar respaldado con un proyecto ejecutivo aprobado por la cartera educativa y con un llamado a licitación controlado por el municipio.

El jefe comunal dijo estar tranquilo porque en materia de rendición de cuentas Asunción está al día. “La plata está y lo que se usó hasta ahora está justificado”, agregó.

DENUNCIAS PENALES CONTRA EL INTENDENTE

Respecto a las denuncias penales que fueron presentadas en su contra ante el Ministerio Público, el intendente de Asunción dijo que los cuestionamientos que surgieron deberán ser contestados jurídicamente.

El mismo comentó que ya tuvo oportunidad de reunir a su equipo jurídico para poder analizar en detenimiento las denuncias. Citó específicamente a la de la Bicisenda Iturbe (presentada por el concejal José Alvarenga) y dijo que ya está haciendo revisar todo el proceso.

“Este es un presupuesto que todo administrador de la cosa pública tiene que saber que le va a llegar en algún momento dado, no podemos evitarlo”, puntualizó.







FUTURO POLÍTICO DESPUÉS DEL 2020

Mario Ferreiro también fue consultado sobre su futuro político después de dejar la intendencia de Asunción y afirmó que “sí tiene la aspiración política de buscar otros espacios políticos”, aunque por el momento está concentrado “en terminar lo que comenzó”.

De igual manera, reveló que, en caso de cerrar su ciclo de buena manera y lograr los objetivos que se propuso como intendente, no descarta “ver un futuro político en una instancia superior a la intendencia”.

Entre los puntos que -según mencionó- aún le quedan por resolver antes de dejar el cargo están el aumentar la cantidad de calles asfaltadas, mejorar el sistema de recolección de basura, mejorar la fluidez del tránsito y la concreción de obras con el gobierno central.

“Les pido que sigan confiando en mí, sé que no es fácil, sé que la gente tenía muchas más expectativas de las que logramos, no soy un ciego y sé que también hemos cometido equivocaciones muy grandes. Yo todavía tengo la percepción de que puedo terminar esta gestión diciéndole a la gente misión cumplida”, finalizó.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

