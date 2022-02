“En un acto solidario ofrecemos ayuda psicológica a las personas que necesiten. Yo que no fui al evento quedé muy afectada, ni pensar la gente que sí tuvo la oportunidad de ir y vivieron el riesgo están muy afectadas. Uno en esos momentos no sabe que hacer, cómo reaccionar, siente ese riesgo de muerte muy de cerca, vivieron un momento de peligro muy fuerte”, expresó la Lic. Alejandra Pereira en comunicación con radio 800 AM.

La psicóloga indicó que el trágico episodio dejó muchos presentes en estado de shock, y debido a que no todos tienen la posibilidad de acceder a una atención, ofrecen la contención y ayuda totalmente gratuita como un servicio. “Mucha gente no se puede concentrar ni comer y no saben por qué, puede ser repercusión de lo que pasó. Entonces iniciamos la campaña solidaria con varias colegas”, resaltó.

Pereira sostuvo que uno de los principales trabajos a ser realizar es la de escuchar a los afectados sobre todo lo que sintieron en ese momento, ya que muchos quedan con ese miedo de volver a salir.

“Es importante que los afectados hablen porque están en un estado de shock que dura entre 72 horas a un mes, sería un posible estrés agudo. Si no siguen un tratamiento y no hablan con nadie, ellos podrían presentar luego de eso un estrés postraumático”, explicó la profesional.

En ese contexto, la psicóloga extendió la invitación para que todos los que necesiten y deseen seguir un tratamiento a que llamen a los siguientes números: Lic. Munir Huespe (0992) 244-331; Lic. Luz Doria (0971) 948-427; Lic. Andrea Pereira (0981) 320-201; Lic. Milena Cibils (0976) 362-991 y la Lic. María Alvarenga (0981) 797-554, quienes brindarán la contención.