Durante el programa La Caja Negra, Unicanal, el ministro Víctor Ríos fue consultado sobre su participación en el festejo de cumpleaños del mandamás Mario Abdo Benítez en la casa presidencial. Al respecto, sin tapujos, reconoció que él y sus colegas fueron a la farra.

El integrante de la máxima autoridad judicial alegó que este tipo de actos no viola las disposiciones del Código de Ética. “Yo no sé de dónde sale esto de que afecta a la ética que ministros de Corte vayan a saludar al jefe de Estado en la residencia oficial por su cumpleaños. Eso fue todo lo que pasó”, dijo al momento de dejar en claro que no se quedaron más allá del saludo.

"Es un cambio cultural que hay que hacer. Yo ya dije que en lo posible quiero llevar mi vida diaria. Tengo que hacer un equilibrio".



“¿Cómo vamos a quedarnos? Encima era mi primer día (como ministro), asumí ese día y bueno, hubo una invitación del presidente para un brindis por su cumpleaños, fuimos, le saludamos y nos retiramos. Es el jefe de Estado, no es un presidente del comité de Isla Umbú. Si somos parte del gobierno, hay que conversar, eso nos obliga la Constitución, un reciproco control, coordinación, equilibrio… cómo si te prohiben todo tipo de contacto con el mandatario vas a poder formar parte del Gobierno de la República. Eso es todo lo que se hizo”, esgrimió.

Según trascendió, además de Ríos, fueron junto a Abdo los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez y César Diesel.

SIN FOTO NO HAY DELITO…

EL Tribunal de Ética Judicial, conformado por Carmelo Di Martino, Anselmo Aveiro, Amparo viuda de Paciello, Miryam Peña, Olga Talavera, Lourdes Breuer y Antonia Irigoitia, consideró que al no existir fotografías de los ministros de la Corte en el festejo, no había motivo suficiente para abrir una causa.

De acuerdo con Última Hora, en el 2007, los ministros José Raúl Torres Kirmser, Wildo Rienzi y Víctor Manuel Núñez, habían tenido la recomendación de “abstenerse en el futuro de participar de actos o actividades similares”, ya que quedó acreditada la falta ética. Cuando eso participaron de la fiesta de cumpleaños del senador Juan Carlos Galaverna, siendo que este tenía casos pendientes en la Justicia.