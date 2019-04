Juan Manuel Gustale, quien fue el único paraguayo graduado de Harvard durante el año 2017, reveló que en realidad el periodista Benjamín Fernández Bogado no se recibió en la prestigiosa universidad norteamericana, tal como figura en su CV, donde incluyó que posee un postgrado en administración pública por Harvard University (USA) 1999-2000 (USA).

Una avalancha de críticas se vino encima del conocido conferencista que en estos días expuso en su Twitter que “siempre es grato volver a la casa de uno, Harvard luce tan atractiva…”.

A continuación algunas de las tantas reacciones de los cibernautas con relación a este polémico caso, sobre el cual el aludido aún no emitió comentarios.

No tengo velas en el entierro. Pero esto duele Benjamin Fernández Bogado. Pasaste a ser un triste bravucón de cuarta. Hacia falta fanfarronear tanto pío?? pic.twitter.com/MekOkusEzv

1- Yren Rotela no es mujer

2- Eduardo Quintana no es científico

3- Benjamín Fernández Bogado no estudió en Harvard



— Iustinianus (@57R4705) 15 de abril de 2019