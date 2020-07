La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19, encabezada por el ministro Arnaldo Giuzzio, determinó que la licitación del MSPBS para la compra de insumos no implicó “pérdidas económicas y perjuicios patrimoniales”.

La diputada Rocío Vallejo mencionó a la radio 800 AM que tiene mucho aprecio a sus excolegas que integran dicha comisión contralora, pero que no está de acuerdo con la postura que asumieron.

“Quiero saber si ya se devolvió todo el dinero del anticipo, para saber realmente no hubo daño. ¿Dónde está el dinero, se devolvió ese dinero? ¿Qué pasó con la plata que se dio a Ferreira? No hay nada de eso. Que no me vengan a decir que no hubo perjuicio”, cuestionó.

En total, el monto que debe devolverse incluye los G. 17.000 millones del anticipo más G. 8.200 millones en concepto de garantía de fiel cumplimiento. Las empresas del clan Ferreira fueron sancionadas con la rescisión del contrato de los G. 85 mil millones por no cumplir con lo solicitado por el ministerio.

"¿Quién nos devuelve el tiempo perdido en esa compra? Esto demuestra la ineficacia de la administración del sistema de salud”, despotricó la congresista de Patria Querida.

La legisladora indicó que hasta el momento el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no respondió cuánto será la comisión que recibirá la OPS por las compras de los insumos médicos.