De cada 10 baches, 5 son por caños rotos de agua en forma directa por una pérdida de la Essap y 3 son producto de la erosión que genera un caño roto en las cercanías. El principal enemigo de las calles es el agua, según publicó en sus redes sociales el intendente “Nenecho” Rodríguez.

El jefe comunal sostuvo que comprende el enojo de la gente cuando transita por calles destrozadas, pero argumentó que se debe ver el problema de fondo e insistió que la comuna capitalina no puede reparar algún bache si la aguatera estatal no soluciona primero las pérdidas de agua.

Comprendo el enojo de la gente cuando transita por calles destrozadas. Pero lo que con este video mostramos, es el problema de fondo. No podemos reparar ningún bache, si antes la @EssapSA no arregla las pérdidas de agua. pic.twitter.com/9aeccmbjkF — Nenecho Rodríguez (@nenechopy) May 17, 2021

En su defensa, el titular de Essap, Natalicio Chase, dijo a la radio Universo y canal Gen que no quería convertir el problema en algo político. “Nosotros no descartamos la responsabilidad porque la red tiene sus años y defectos, pero que todos los baches sean a causa de agua, no vi ese estudio y no sé cuántos baches hay en Asunción”, agregó.

La autoridad de la aguatera comentó que actualmente la tarifa por el servicio es muy baja y por lo tanto no existe la capacidad financiera en la institución a su cargo para cambiar la vieja cañería.