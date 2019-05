En el Hospital de Clínicas trabajan más de mil profesionales y auxiliares de la enfermería, atendiendo a una creciente cantidad diaria de personas que acuden hasta el nosocomio en busca de alivio a su problema de salud. En recordación a esta fecha, se rememoran las experiencias de algunas de estas personas quienes decidieron abocarse a esta profesión noble y de servicio al prójimo.

Norma Gamarra, es licenciada en enfermería, y es funcionaría del Hospital de Clínicas desde hace 37 años. Ingresó a la Institución en el año 1998, cuando la misma tenía apenas 17 años de edad.

“Estudié para ser auxiliar de enfermería cuando tenía 15 años, trabajé ad honorem hasta el momento en que se centralizó el quirófano y ahí me contrataron, en el año 1999; 8 años trabajé contratada; empecé en pediatría, luego pasé a quirófano y por último, a urgencias adultos, donde estoy actualmente”, relató.

Sobre la labor, mencionó que el buen relacionamiento con el paciente es fundamental. “El paciente debe tener seguridad sobre su recuperación desde su ingreso hasta el último día, y depende mucho de nosotros brindar esa confianza, con un trato humano, con valores, que forman parte de este trabajo. Me considero una de las pocas personas que aún tenemos el sentido de humanidad con la gente, es la vocación misma la que genera este tipo de trato, y el compromiso; uno se siente bien cuando hace, hago no por esperar algo a cambio sino porque me siento bien viendo que se siente satisfecho el paciente o el familiar que te dice gracias”, contó la Lic. Norma.

Lic. María Estela Cabrera Rodríguez, con 34 años de servicio, empezó su carrera dentro de la institución a la edad de 19 años, con estudios de enfermería que había empezado ya a los 16.

Recordó las dificultades que tuvo que enfrentar para lograr terminar sus estudios. “No podía estudiar porque mi papá era celoso, por intermedio de mi hermana y a escondidas estudiaba, lo hacía porque sabía que esa era mi vocación, ser enfermera”.

No pudo evitar recordar a una compañera, Elsa Mereles, una luchadora por los derechos de los trabajadores, quien sufrió la persecución durante la dictadura. “En la época de Stroessner pasamos por muchas cosas, debíamos escondernos debajo de las camas en las residencias de los médicos para evitar la represión de la policía. A la compañera Elsa Mereles le pegaron y luego falleció de tantos golpes que recibió”.

Afirmó sentir nostalgia por el viejo hospital de Clínicas, donde vivieron experiencias de todo tipo, pero por sobre todo de compañerismo y solidaridad en medio de tantas carencias, por lo que afirmó que hay que tener verdadera vocación de servicio para ser una buena enfermera. “A los nuevos profesionales les digo que procuren, sean buenos enfermeros, den lo mejor de sí en esta noble tarea de cuidar a los enfermos”.

Lic. Dominica Guachire, enfermera con 33 años de antigüedad en el Hospital de Clínicas, cumpliendo sus funciones en la II Cátedra de Clínica Quirúrgica; valoró las oportunidades que brinda su profesión. “Hoy en día hay más actualizaciones más jornadas, mas capacitaciones, antes eso no había, creo que se está avanzando mucho, hay más y mejores profesionales”.

Comentó que además de las actividades que debe realizar dentro de sus funciones, muchas veces debe actuar como intermediaria entre los pacientes que se expresan sólo en guaraní y algunos médicos que no manejan el idioma. “Con mucha paciencia tenemos que explicarles a los pacientes y sus familiares las indicaciones de los médicos, que no entienden debido a la barrera idiomática”.

Recordó que en sus comienzos le tocó estar en Pediatría y lo duro que fue para ella ver a niños enfermos. “Veía en cada pequeño paciente a mi hijo, era muy difícil manejar las emociones sin caer en una profunda tristeza, pero tenemos que ser fuertes para poder brindarles una buena atención”, finalizó su relato, la Lic. Dominica.