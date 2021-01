El comisario Derlis Martínez, jefe de la Comisaría de San Bernardino, confirmó a radio Ñanduti que unas 70 mil personas visitaron la ciudad en la primera semana de enero.

El uniformado indicó que ya lanzaron el Operativo Verano, con 200 agentes policiales de otras dependencias y además el body cam, mediante el cual grabarán toda la intervención.

Tan solo este fin de semana verificaron cincuenta locales nocturnos, de los cuales cuatro no respetaban el protocolo vigente, como el tema de la aglomeración, polución y en algunos los clientes estaban bailando. “Fueron filmados, se labró acta, se comunicó a la Municipalidad de San Bernardino y se comunicó al Ministerio Público”, acotó.

En otro momento indicó que los jóvenes siguen sin reconocer la gravedad de la pandemia del coronavirus y son los que más incumplen las medidas sanitarias.

Por su parte, Ernesto Rosatto, asesor de Comunicación de la Municipalidad de San Bernardino, aseguró que se duplicó la cantidad de gente que va hasta esa ciudad, por motivo de la pandemia, ya que se dificulta viajar al exterior. “La mayoría tiene sus casas en San Bernardino y en su totalidad fueron ocupadas. A eso sumale la gente que no tiene casa pero igual visita la ciudad. Acá no tenemos hoteles suficientes, desde el viernes hasta el domingo ya están todos ocupados. El problema acá es que de lunes a jueves no hay ocupación”.

En contrapartida existe una sobreoferta en el sector gastronómico, de acuerdo con el entrevistado. “No hay tanta demanda pero hay muchísima oferta gastronómica”, agregó.