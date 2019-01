La solución a la contaminación de agua para el consumo humano es el tratamiento la misma y no la cobertura de alcantarillado sanitario, afirmó el titular de Essap Natalicio Chase. Aseguró que el ente garantiza que el agua potable que llega a las casas garantiza seguridad ya que cumple con todas las normas sanitarias vigentes.

El agua de Essap se puede beber con todas las garantías sanitarias ya que cumple el 100% de los requerimientos para el consumo humano, aseguró el titular del ente, Natalicio Chase.

Afirmó que en el país se instaló ya sea por gestión comercial, de imagen o económica que el agua embotellada es mejor que la de la canilla, afirmación que negó rotundamente. “No es cierto, el agua que se provee desde Essap cumple 100 por ciento las normas además tiene un cloro residual que evita la contaminación bacteriana y aunque se rompa un caño frente a la casa e ingrese y tome una coloración esa agua que llega a la canilla está desinfectada”, afirmó en contacto con Radio UNO.

Sobre el informe de contaminación del Acuífero Patiño, Chase explicó que corresponde a pozos que abastecen a otros proveedores como juntas de saneamiento y aguaterías privadas y que la zona de provisión de Essap no presenta contaminación alguna.

“Nuestro sistema de tratamiento del agua del río y los pozos del Gran Asunción cumplen el 100 por ciento de las condiciones de salud establecidas en las leyes y es por eso que estamos proveyendo agua sin contaminación”, aseguró.

Con respecto al alcantarillado sanitario, indicó que no es la solución definitiva la filtración de nitrato en los pozos de abastecimiento. “La solución es la disposición de aguas servidas como pozos ciegos y zanjas de filtración y otros tratamientos para aguas servidas no tiene que representar peligro para la provisión de agua, si los pozos se hacen mal es cuando se presenta la contaminación que sí afecta a la salud”, señaló.

Destacó que existen infinidad de prestadores, alrededor de 600, muchos de ellos con una baja calidad de los servicios en los casos en que no se toman las previsiones en la construcción de sus sistemas de acuerdo a los reglamentos del sector. “Los prestadores son los que no cumplen las normas de tratamiento y eso hace que sus pozos de abastecimiento tengan contaminación.Si los pozos se hacen en forma y siguiendo las especificaciones técnicas no tiene porqué tener contaminación superficial”, agregó.

Los pozos de Essap cuentan con sello sanitario en 100 metros de profundidad y estos no tienen contaminación como es el caso de los que son construidos a 5, 10 o 15 metros sin control alguno.

Cobertura de alcantarillado sanitario

El servicio de alcantarillado sanitario corresponde al ente estatal dentro del área de concesión en poblaciones superiores a 100.000 habitantes que sería en 30 ciudades, 22 fuera del Área Metropolitana.

“No debería ser un problema que no exista el alcantarillado sanitario, tampoco es la solución porque tiene un alto nivel de filtración de agua servida, sí podría disminuir la contaminación con nitrato no se soluciona definitivamente eso se soluciona con el tratamiento del agua”, explicó.

El tratamiento de aguas residuales en el país es del 2% y a partir de un proyecto del MOPC y la Essap se están construyendo tres plantas más una en el barrio Bella Vista, Baradero y otra en San Lorenzo con la que se tendrá un 46% de la cobertura del tratamiento en Gran Asunción.

“Lo ideal es llegar a un nivel de tratamiento de al menos 50% de aguas residuales y cubrir un 100% de los usuarios con alcantarillado sanitario, para eso se requiere de una inversión de USD 6mil millones y es una meta de desarrollo sustentable para el 2030”, indicó.

Con relación a la contaminación de todo el sistema a través de las cañerías, descartó tal situación ya que la red está en constante movimiento y explicó que la contaminación que representa remitir las aguas residuales al río no es tan grave ya que son distribuidas en el canal por emisarios sub fluviales y la contaminación no aceptable a las normas vigentes desaparece a los 1500 metros de descarga por el caudal del río.