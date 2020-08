Los entendidos en cuestiones económicas aseguran que la crisis no debe ser una situación para generar preocupación, sino una oportunidad para crecer e incluso quitar buen rédito. El lavamanos hecho de un tambor tal vez sea el invento más novedoso de este siglo y es paraguayo.

Así lo consideran los creadores de los novedosos lavamanos fabricados con tambores que en otros tiempos tenían una utilidad exclusiva.

A la entrada de la pandemia de coronavirus, la higiene pasó a ser el denominador común y la recomendación principal de los organismos de salud para frenar el rápido avance de la covid-19.

A falta de vacunas y medicamentos, el mecanismo de prevención se constituye en el mejor antídoto para enfrentar el mal que asuela al mundo entero y que ya dejó a su paso un tendal de contagiados y ni qué decir de muertos.

Pero la contracara es hasta si se quiere positiva en Paraguay. La covid-19, además de instalar el pánico trajo oportunidades de trabajo y una de ellas es para los fabricantes de lavamanos, así como los tapabocas de tela o de material transparente. Y así surge un novedoso invento con sello guaraní.

Hay de los tradicionalistas que no traicionan a la piletita con su portajabón, pero es en la elaboración de estos productos a base de tambor que emerge la creatividad y el ingenio, porque si hay una premisa que puede salvar al mundo de una contaminación masiva es precisamente la reutilización de elementos que al no encontrar cerebros en funcionamiento son desechados y perjudican al medio ambiente, con todas las consecuencias que uno quisiera ennumerar. Y ahí entran los objetos de plástico, vidrio o llantas en desuso, reacomodadas como sillones, cuadros o decorativos.

Antaño, los tambores eran usados exclusivamente para productos químicos o para desechos patológicos. Son también material útil en los talleres mecánicos para acumulación de líquidos especiales, empresas petroleras u hospitales.

Empezaron a ser mal vistos a mediados de los años 2000 cuando en algún rincón del país aparecieron esparcidos con basuras tóxicas, alertando a las instituciones y obligándolas a emprender acciones de control, que en su momento fueron la constante.

Pasada la vorágine de la basura tóxica, el reciclaje de estos artefactos tuvo un despertar tremendo con la fabricación de parrillas para asado en la segunda década del siglo 21.

Y ese producto sigue siendo vigente. Además no pasaría nunca de moda porque al paraguayo le pueden faltar alimentos, pero asado y cerveza no. Colecta para remedios no tiene tanto éxito como el que se hace para comprar carne y reunirse alrededor de una hirviente lata cilíndrica negra con carne humeante y la conservadora a un lado, mientras suena una bachata rancia en la baulera del vehículo.

Hoy, los tambores aparecen a la entrada de cada negocio de la índole que sea. Están ahí no sólo para lavar las manos, también son recordatorios de que la higiene hoy debe ser una consigna de vida.

A veces cansa, porque si uno recorre al menos cuatro comercios a lo largo de media cuadra, el lavado lo debe hacer en la misma cantidad.

Ya no hay excusa para decir “ya me lavé allá”. La covid-19 no funciona por cuadra. Es un ángel satánico que nos acompaña sin que la veamos y nos puede sorprender donde menos esperamos.

Los tambores tienen diverso mecanismo de uso. Algunos con grifo giratorio y otros, pensando en el menor contacto posible se activan con pedales. Tienen precios variados y van desde los 250.000 hasta incluso 700.000.

Extrañamente, muchos comercios afines a estos productos no llenan sus vitrinas o veredas con estos instrumentos, salvo aquellos que los fabrican de plástico con contenido recargable.

En la escala de prioridades sigue siendo la parrilla para asado el más ofrecido. Claro, al paraguayo aún le cuesta insertarse el chip de la higiene y es capaz de vender su alma a bajo costo por cosas nimias antes que ser embajador de la salud y la protección.