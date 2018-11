Un hombre que actúa de forma violenta con su pareja por lo general es visto como “un monstruo” sin embargo, según el sicólogo Iván López la causa de este comportamiento va mucho más allá ya porque se trata de un hombre de baja autoestima y sin herramientas emocionales necesarias y que ante una situación que no puede manejar su respuesta es la violencia.

“Son hombres empobrecidos, criados para no ser sensibles ni empáticos, es una cuestión de vulnerabilidad porque tienen baja autoestima y no estamos hablando de asesinos seriales sino que nadie nos enseña cómo afrontar los enojos”, señaló en entrevista con la 970 AM.

El factor cultural guarda mucha relación en lo que denomina la construcción de las parejas destructivas porque la violencia es de a dos porque uno de los dos permite ser violentado y hasta lo justifica.

“Ahí entra el tema social y cultural de las mujeres que son criadas para aguantar muchas cosas, sostener la familia, está normalizado y eso genera un círculo de violencia y además de la violencia física violencia también es ignorarle, controlarle, menocabarle, hacerle sentir un poder sobre el otro”, agregó.

López explicó que muchas personas creen que tienen que pedir permiso para salir, para tener redes sociales porque el concepto de propiedad está muy arraigado.

Indicó que las mujeres están tomando y ganando espacios y que se percibe una especie de revancha, de contraataque y que los hombres son los enemigos y salir de la violencia es un tema de a dos porque en esa situación de violencia hasta puede existir una dependencia patológica hacia el violento y esto si se alarga puede terminar en feminicidio, aseguró.

Insistió en que la violencia no es solo física sino existen signos que pueden dar la pauta de que se está en una relación violenta y que muchas veces uno no toma conciencia. “Es un proceso donde hay que apuntar a las personas que están viviendo violencia, muchas no saben que están en una situación violenta el hecho de querer controlar las actividades o el funcionamiento de una persona por la inseguridad que siente

Esto es tratable, asegura López y que la terapia se realiza de a dos no en forma individual y es cuando se van identificando muchas situaciones desde el tipo de relacionamiento poniendo como ejemplo los celos que pueden ser normal en cualquier ser humano pero si es celopatía puede terminar mal, la situación ya es diferente.

“La terapia es como una cebolla, se va pelando y van saliendo las cuestiones que hay en ese vínculo y muchas personas no saben que están teniendo un comportamiento violento”, puntualizó.

López destacó que hay si bien es difícil asumir que uno está actuando en forma violenta al asumirlo hay que buscar ayuda y que existen falencias en espacios para que el violento pueda encontrar esa orientación.

“Hoy lo que nos toca a nosotros es crear y criar nenes más sensibles, empáticos y seguro y nenas que puedan decir no y aprendan a defenderse y no esperar ser rescatadas, resumió.