El periodista Roberto Maack publicó en el portal Territorio de Misiones, Argentina, que las dos niñas con nacionalidad argentina tendrían domicilio en la zona de Puerto Rico. La familia de las víctimas niega rotundamente que las niñas eran parte de la vigilancia del grupo armado y que respondieron a balazos la llegada de los soldados.

Además asegura que las menores fueron asesinadas por el Ejército al no poder escapar con los demás guerrilleros, porque ambas estaban ahí de visita a sus padres, que sí integran el grupo guerrillero, para pasar un cumpleaños, cuando llegó la patrulla militar, siempre conforme al argumento que da la familia.

En una entrevista realizada a Genoveva Oviedo, tía política de las abatidas, esta mujer aseguró que las niñas vivían en la provincia de Misiones y tienen DNI argentino. Las identificó como Aurora de 11 años, hija de Magna Meza y Liliana de 12 años, hija de Liliana Villalba, dos dirigentes del EPP.

“Ellas se criaron como hermanas. Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte. Nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela”, aseguró.

En cuanto a la hipótesis que maneja la familia sobre lo que realmente pasó en Yby Yaú, dijo que creen que las adolescentes no pudieron escapar, como el resto de los guerrilleros a la llegada de los militares. Y que fueron asesinadas en el lugar y después vestidas con uniforme similar al que usaría la guerrilla para disimular un enfrentamiento que no existió. “Creemos que la mataron indefensas. No habrán corrido ni diez metros. Ellas nunca vivieron esa vida. Eran muy amadas y protegidas por sus tías y abuela”, puntualizó.